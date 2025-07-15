Влад Соколовский и Рита Дакота: экс-супруги пишут друг другу колкости в соцсетях

Бывший супруги, актёр Влад Соколовский и певица Рита Дакота, радикально решили вопрос с общением, несмотря на наличие общего ребёнка.
Рите Дакоты и Владу Соколовскому не удалось мирно сосуществовать после развода даже ради совместного воспитания 7-летней дочери Мии.
Дакота отметила, что не понимает, зачем ей продолжать общение с бывшим мужем. Она объяснила, что взаимодействует с Соколовским через няню и бабушку. Певица подчеркнула, что хочет счастья, но не желает строить из себя мудрую женщину.
Ответ Соколовского не заставил себя долго ждать. Он признал, что каждый вправе устраивать комфортную для себя жизнь. Сам актёр отметил, что свёл общение с экс-супругой к нулю.
"Мне сейчас хорошо, рядом любимый человек, дети, семьи и занят любимым делом, а остальное не так важно", — похвастался артист.
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Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.
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