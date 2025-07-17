Почему Иосиф Пригожин считает Валерию своим главным проектом? Неожиданные откровения!

Секреты карьеры Валерии: роль Иосифа Пригожина в её успехе

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин и Валерия не только создали крепкую семью, но и образовали успешный творческий тандем. На протяжении многих лет Иосиф выступает в роли продюсера своей супруги, активно представляя её интересы в мире шоу-бизнеса. Продюсер Павел Рудченко отмечает, что именно работа с Валерией позволила Пригожину зарекомендовать себя как профессионала, в то время как другие его проекты не достигли такой же популярности.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин и Валерия

Рудченко также вспомнил, как Пригожин стремился представить Валерию как российскую версию Мадонны, что стало важным этапом в её карьере. По его словам, Валерия — это самый значимый проект для Пригожина, который привнёс в её творчество новые идеи и образы, что сделало их совместную работу успешной.

"Валерия — самый яркий проект у Пригожина. Карьера Валерии претерпела серьёзные изменения в жанре, появился новый контент, образ, и довольно успешный. Пригожин как продюсер получил своё становление на Валерии. Остальные его проекты прошли мимо. С дочкой Валерии у него ничего не вышло", — высказался Рудченко в беседе с сайтом "Страсти".

Сегодня Иосиф Пригожин активно участвует в светских мероприятиях и медийных проектах, что сделало его известной фигурой в индустрии. Однако, как подчёркивает Рудченко, несмотря на разносторонние занятия, в первую очередь он остаётся продюсером, который знает, как вести дела в любой ситуации.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



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