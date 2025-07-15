Устала сидеть в саду: Гогунский создал наглядное пособие для женщин

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский поделился наглядным пособием для женщин, которые не хотят "идти в сад".
Виталий Гогунский привлёк к своему видео коллегу по ситкому "Универ" Анну Хилькевич.
Актёр снял видео для женщин, которые, по его словам, должны всегда пребывать в хорошем настроении рядом с мужчиной.
Анна Хилькевич отыграла свою роль на 100 процентов. Женщина расплылась в огромной улыбке, занимаясь домашними делами. Широкая улыбка не сходила с её лица, когда она укачивала ребёнка, пылесосила, мыла унитаз, готовила еду.
"Когда уже устала сидеть в саду", — гласит подпись под кадрами.
Гогунский взирал на это с молчаливым одобрением.
Ранее актёр навлёк на себя гнев женщин своими заявлениями о том, как представительницы прекрасного пола должны вести себя рядом с ним.
Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах "Универ".
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