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Устала сидеть в саду: Гогунский создал наглядное пособие для женщин

Гогунский наглядно показал, как женщина должна вести себя дома
0:57
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский поделился наглядным пособием для женщин, которые не хотят "идти в сад".

Актёр Виталий Гогунский и актриса Анна Хилькевич
Фото: Инстаграм Виталия Гогунского by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Виталий Гогунский и актриса Анна Хилькевич

Виталий Гогунский привлёк к своему видео коллегу по ситкому "Универ" Анну Хилькевич.

Актёр снял видео для женщин, которые, по его словам, должны всегда пребывать в хорошем настроении рядом с мужчиной.

Анна Хилькевич отыграла свою роль на 100 процентов. Женщина расплылась в огромной улыбке, занимаясь домашними делами. Широкая улыбка не сходила с её лица, когда она укачивала ребёнка, пылесосила, мыла унитаз, готовила еду.

"Когда уже устала сидеть в саду", — гласит подпись под кадрами.

Гогунский взирал на это с молчаливым одобрением.

Ранее актёр навлёк на себя гнев женщин своими заявлениями о том, как представительницы прекрасного пола должны вести себя рядом с ним.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах "Универ".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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