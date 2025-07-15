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Виктория Боня призналась, что встречалась с мужчиной за 20 тысяч долларов

Виктория Боня сходила на свидание с мужчиной за 20 тысяч долларов
1:00
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня поведала, что соглашалась встречаться с мужчинами по меркантильным соображениям.

Модель Виктория Боня
Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman
Модель Виктория Боня

Виктория Боня не стала скрывать, что встречалась с мужчинами, которые платили за встречу деньги. Она подчеркнула, что эскортом такую практику назвать нельзя, так как всё заканчивалось совместным ужином.

"Это бизнес-встреча, ланч. Он якобы хотел сделать какое-то предложение по бизнесу. Но, конечно, я выслушала, и понятно, что это был повод", — поведала свою историю Виктория в шоу "Злые языки".

Звезда телестройки объяснила, что продолжения общения не случилось, однако ей вручили обещанные 20 тысяч долларов. Деньги, по словам модели, она отдала на благотворительность.

Ранее невеста Григория Лепса Аврора Киба обвинила Викторию Боню в том, что она якобы встречалась с  мужчинами за деньги. Это стало реакцией на слова Бони о семье Авроры.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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