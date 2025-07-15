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Откровенность о муже принесла Лере Кудрявцевой неожиданные плоды

Кудрявцева объяснила, чем обернулись её публичные жалобы на мужа
1:05
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, какие последствия наступили после того, как она вынесла на всеобщее обсуждение алкоголизм мужа.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Фото: Телеграм-канал Леры Кудрявцевой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева, которая излила душу на публику, жалуясь на пристрастие супруга, хоккеиста Игоря Макарова, к алкоголю, призналась, что пожалела о своей откровенности.

Такая открытость, однако, имела и свою положительную сторону для звезды ТВ. Кудрявцева объяснила, что наблюдает небывалый приток подписчиков в её социальных сетях. Это стало для знаменитости приятным бонусом на фоне её страданий в личной жизни.

Новых фолловеров Лера назвала "интересантами".

"Конечно, руки чесались удалить сообщения, но…
Я получила от вас такой мощный фидбэк, что решила оставить", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.

Кудрявцева поблагодарила публику за поддержку и за то, что они делились с ней своими историями из жизни.

Ранее Мария Погребняк дала совет Лере Кудрявцевой. 

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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