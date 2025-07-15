Откровенность о муже принесла Лере Кудрявцевой неожиданные плоды

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, какие последствия наступили после того, как она вынесла на всеобщее обсуждение алкоголизм мужа.
Лера Кудрявцева, которая излила душу на публику, жалуясь на пристрастие супруга, хоккеиста Игоря Макарова, к алкоголю, призналась, что пожалела о своей откровенности.
Такая открытость, однако, имела и свою положительную сторону для звезды ТВ. Кудрявцева объяснила, что наблюдает небывалый приток подписчиков в её социальных сетях. Это стало для знаменитости приятным бонусом на фоне её страданий в личной жизни.
Новых фолловеров Лера назвала "интересантами".
"Конечно, руки чесались удалить сообщения, но…
Я получила от вас такой мощный фидбэк, что решила оставить", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.
Кудрявцева поблагодарила публику за поддержку и за то, что они делились с ней своими историями из жизни.
Ранее Мария Погребняк дала совет Лере Кудрявцевой.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
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