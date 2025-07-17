Шокирующее признание Екатерины Гордон: вот чем Волочкова отличается от мужа Кудрявцевой

Екатерина Гордон приоткрыла тайну проблем Кудрявцевой и Макарова

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Екатерина Гордон, близкая подруга Леры Кудрявцевой, приоткрыла завесу тайны над непростой ситуацией в семье телеведущей. Гордон подтвердила, что у супруга Кудрявцевой, хоккеиста Игоря Макарова, действительно были проблемы с алкоголем. По словам юриста, Макаров проходил лечение в реабилитационном центре, но, к сожалению, недавно случился рецидив.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Гордон

Гордон отметила, что проблемы в браке Кудрявцевой назревали давно. Она рассказала, что телеведущая не скрывала от близких, что Макаров начал злоупотреблять спиртным, однако он нашёл в себе силы обратиться за медицинской помощью. Говоря об этом, Екатерина не упустила возможности уколоть Анастасию Волочкову.

"Он подвыпивать стал… Но, в отличие от Волочковой, он отправился в рехаб! И сейчас у них всё замечательно", — заявила Гордон в RuTube-шоу "Злые языки".

Напомним, ранее Лера Кудрявцева эмоционально высказалась в своём Telegram-канале о борьбе с алкоголизмом мужа и о своей роли "созависимой". Она призналась, что устала постоянно спасать супруга и боится за его жизнь. Позже Кудрявцева выразила сожаление о своей откровенности, но решила не удалять резонансные сообщения.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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