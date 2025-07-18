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Тайна успеха: сколько дней понадобилось Николаю Сердюкову для завоевания Ксении Бородиной?

Николай Сердюков делится секретами завоевания сердца Ксении Бородиной
1:21
Шоу-бизнес

Николай Сердюков, известный как муж Ксении Бородиной, поделился своими мыслями о личной жизни и участии в новом телепроекте "Погоня". В рамках шоу, где участникам предстоит скрываться от преследователей, ведущий Вячеслав Чепчуренко задал Николаю вопрос о том, сколько времени ему потребовалось, чтобы завоевать сердце Ксении.

Хризантемы
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хризантемы

Сердюков ответил, что на это ушло чуть меньше года: 30 дней на проекте "Последний герой" и последующие 11 месяцев. Он сравнил этот период с марафоном, отметив, что отношения с Ксенией не могли развиваться стремительно.

В ответ на шутку ведущего о медлительности этого процесса Николай заявил, что больше не намерен "бегать за девушками", поскольку в его личной жизни сейчас царит полная гармония.

Тем не менее в рамках самого шоу Сердюков выбрал в напарницы Дину Мирную. В ходе их диалога о лучшем месте для укрытия Николай предложил отправиться в сторону леса, назвав это "самой крутой штукой". Дина отреагировала на это с юмором, поинтересовавшись, нормально ли, что он зовёт её в лес. Николай же быстро пресёк двусмысленные намёки, попросив Дину прекратить свои "влажные фантазии". Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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