На грани провала: Александр Панайотов остался без брюк перед выступлением на Славянском базаре — вот что его спасло

На музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске певец Александр Панайотов столкнулся с неожиданной проблемой. За считанные минуты до своего выступления он осознал, что забыл брюки от фрака в гостинице.
Его супруга Екатерина Коренева рассказала, что времени было в обрез и она решила отправиться на поиски подходящих штанов.
"Мы были в потрясении: я совершенно не понимала, что мне делать. Единственное, я осознавала: физически успеть съездить до гостиницы и обратно мы не сможем, потому что только в одну сторону на дорогу уходит полчаса. А до концерта оставалось всего 20 минут", — рассказала Екатерина.
К счастью, ситуацию удалось спасти благодаря костюмеру оркестра, который предоставил брюки, хоть они и были довольно широкими. На сцене ведущий Алексей Воробьёв не упустил возможности подшутить над ситуацией, назвав Панайотова "обладателем уникального голоса и самых широких штанов". Екатерина отметила, что Алексей был в курсе всей истории, так как переодевался с Александром в одной гримёрной. В итоге, несмотря на неловкость, выступление прошло успешно. Об этом сообщает mk.ru.
Алекса́ндр Серге́евич Панайо́тов (укр. Олександр Сергiйович Панайотов; род. 1 июля 1984, Запорожье) — украинский и российский певец, композитор, поэт, телеведущий и автор-исполнитель.
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