Молчавшая о СВО украинская певица сделала выбор: тайно получила российский паспорт и сообщила в ФНС

Теперь официально: Ани Лорак уведомила ФНС России о получении гражданства РФ

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ани Лорак официально уведомила ФНС России о получении гражданства. Юридические документы, подтверждающие факт подачи заявления 30 июня, имеются в распоряжении РИА Новости. Об этом пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ани Лорак

Согласно данным, российский паспорт певице выдан 9 июня 2025 года. Соответствующие изменения в налоговом учёте внесены 6 июля.

Примечательно, что сама Лорак никак не комментирует получение гражданства РФ. Это происходит на фоне обострения её статуса на Украине.

Как сообщалось ранее, украинский сайт "Миротворец"* внёс певицу в свою базу данных год назад — сразу после первых слухов о её намерении получить российский паспорт.

В карточке Лорак значится: "Лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО". Решение связывают с её профессиональной деятельностью в России после 2014 года.

* сайт "Миротворец" признан экстремистским и запрещён в РФ

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.



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