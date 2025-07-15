Лайк жены Петросяна на неоднозначном видео вызвал бурю эмоций хейтеров

Супруга Петросяна неосторожно лайкнула провокационный пост

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лайк жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой заметили на очень неоднозначном видео.

Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой by неизвестен is licensed under public doman Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова оставила неосторожный цифровой след. Активная интернет-пользовательница Брухунова поставила лайк на юмористическом видео.

На кадрах пожилая женщина рассказывает, что её супруг умер и оставил ей все деньги.

Лайк на таком контенте показался публике неуместным и двусмысленным.

Татьяна Брухунова называет Евгения Петросяна своим волшебником за то, что он исполняет её мечты.

Ранее молодая жена Петросяна дала женщинам совет по поиску спутника жизни. Она отметила, что выбирать супруга нужно так, чтобы рядом с ним всё казалось бесплатным.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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