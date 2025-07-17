Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Талеб о волатильности биткоина и росте госдолга США — что ждёт экономику США
Ужас внутри: как часто чистить духовку, чтобы избежать канцерогенов
На базе LSE открывается Центр разумности животных с фокусом на ИИ — 4 млн фунтов финансирования
Рецепт торта Наполеона: классика кулинарного искусства
Специалисты назвали нерегулярный полив основной причиной горечи в огурцах
Кабачковая икра подходит для перекуса при похудении — польза подтверждена специалистами
Конец эпохи: немецкий автопром рушится — как это отразится на россиянах
Лифт не работает, еда на битой посуде: за что туристы отдали сотни тысяч в Турции
Курорт без сюрпризов: сборы отменяются, туристов ждут в прежнем режиме

Полина Гагарина заработает 23 миллиона на концерте к 80-летию победы: секреты масштабного праздника на Сахалине

23 миллиона за 4 песни: Полина Гагарина выступит на концерте по случаю 80-летия победы на Сахалине
0:52
Шоу-бизнес

Власти Сахалинской области решили масштабно отметить 80-летие окончания Второй мировой войны и День победы над Японией. Праздничные мероприятия, запланированные на 3 сентября, обещают стать самыми яркими за последние годы. Вместо традиционного скромного празднования с салютом, жителей региона ждёт масштабное шоу с участием звёзд российской эстрады.

Полина Гагарина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полина Гагарина

По данным Telegram-канала Mash, общая стоимость организации концертов, которые пройдут в Южно-Сахалинске и на острове Шумшу, превысит 71 миллион рублей. Значительная часть этой суммы, а именно 57 миллионов, пойдёт на оплату гонораров приглашенным артистам.

Самый крупный гонорар получит Полина Гагарина — 23 миллиона рублей за исполнение четырёх песен.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Можно ли использовать обычный антифриз в дизельном авто
Авто
Можно ли использовать обычный антифриз в дизельном авто Аудио 
5 рекомендаций по зарядке телефона в жару от эксперта
Недвижимость
5 рекомендаций по зарядке телефона в жару от эксперта Аудио 
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни
Домашние животные
Барханный кот: самый мелкий вид кошек, выживающий в суровых условиях пустыни Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Последние материалы
Лифт не работает, еда на битой посуде: за что туристы отдали сотни тысяч в Турции
Курорт без сюрпризов: сборы отменяются, туристов ждут в прежнем режиме
Неправильный полив, и перец вас разочарует
Китайские кроссоверы и пикапы на Ozon: условия покупки и гарантии
В Новой Зеландии планируют воссоздать птицу моа ростом 3,6 метра
600 млн на модернизацию: птицефабрику Комсомольская ждут изменения
Трансферный сюрприз: переход игрока в Левски под угрозой
Ольга Бузова обливается слезами из-за болезни своей собачки по кличке Ева
Рецепт абрикосового тарта: идеальный летний десерт, который никого не оставит равнодушными
Маска работает, но не у вас: главные ошибки в нанесении, которые совершают все
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.