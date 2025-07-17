Полина Гагарина заработает 23 миллиона на концерте к 80-летию победы: секреты масштабного праздника на Сахалине

Власти Сахалинской области решили масштабно отметить 80-летие окончания Второй мировой войны и День победы над Японией. Праздничные мероприятия, запланированные на 3 сентября, обещают стать самыми яркими за последние годы. Вместо традиционного скромного празднования с салютом, жителей региона ждёт масштабное шоу с участием звёзд российской эстрады.
По данным Telegram-канала Mash, общая стоимость организации концертов, которые пройдут в Южно-Сахалинске и на острове Шумшу, превысит 71 миллион рублей. Значительная часть этой суммы, а именно 57 миллионов, пойдёт на оплату гонораров приглашенным артистам.
Самый крупный гонорар получит Полина Гагарина — 23 миллиона рублей за исполнение четырёх песен.
Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).
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