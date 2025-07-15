Ксения Собчак разоблачила скрытые мотивы Пригожина: что скрывает интервью NYT

Ксения Собчак раскритиковала интервью Пригожина NYT: главные претензии

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак жёстко прокомментировала интервью Иосифа Пригожина американской The New York Times. В своём Telegram-канале журналистка усомнилась в искренности продюсера и цели его заявлений.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иосиф Пригожин

Собчак сравнила патриотические высказывания Пригожина со словами "девственницы о сексе", назвав их "неоднозначными и вялыми". Она предположила: выход интервью в разгар санкционного давления может быть попыткой "войти в списки и выгодно продать это на Родине".

Особое недоверие у Собчак вызвал эпизод, где Пригожин утверждает, что дважды отказался от встречи с Путиным из-за карантина.

"Звонок из администрации: "Президент хочет вас пригласить, но нужен карантин". Пригожин: "Ой, плотный график"? Охотно верю", — иронизировала журналистка.

Она также поставила под сомнение версию о "случайной" встрече Пригожина с журналистом NYT. По мнению Собчак, если целью было показать лояльность президенту — задача провалена из-за "туманных" ответов продюсера.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025).



Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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