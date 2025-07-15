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Больше 30 лет прошло: Сара Джессика Паркер решилась рассказать правду об отношениях с Николасом Кейджем

Да, я встречалась с ним: Сара Джессика Паркер раскрыла роман с Николасом Кейджем в 90-х
1:13
Шоу-бизнес » Зарубежный

Сара Джессика Паркер поставила точку в многолетних сплетнях, подтвердив роман с Николасом Кейджем. Откровение прозвучало в прямом эфире шоу Энди Коэна Watch What Happens Live.

Сара Джессика Паркер
Фото: commons.wikimedia.org by Rubenstein, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сара Джессика Паркер

На прямой вопрос ведущего актриса ответила: "Хм, да, я встречалась с ним". Это произошло в 1991 году на съёмках их совместной комедии "Медовый месяц в Вегасе".

Коэн, явно удивлённый, воскликнул: "Ого. Нам нужно поговорить!". Роман развился незадолго до знакомства Паркер с будущим мужем — Мэттью Бродериком.

Фильм, где пара сыграла влюблённых, вышел в 1992 году и получил номинацию на "Золотой глобус". В 1997-м Паркер вышла замуж за Бродерика, родив ему троих детей.

В том же интервью актриса поделилась трогательной деталью о муже. Она вспомнила, как первой призналась ему в любви перед отъездом на съёмки: "Стояла на 10-й улице, думала: "Кажется, я его люблю". Решила — терять нечего". Их брак длится уже 27 лет.

Уточнения

Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов и озвучивания, продюсер и дизайнер. 

Ни́колас Кейдж (англ. Nicolas Cage; настоящее имя — Ни́колас Ким Ко́ппола (англ. Nicolas Kim Coppola); род. 7 января 1964[…], Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр и кинопродюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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