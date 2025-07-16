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Ольга Орлова ответила на вопрос о зависти к Волочковой с иронией — вот что она написала

Ольга Орлова с иронией ответила на вопрос о зависти к Волочковой
0:57
Шоу-бизнес

Ольга Орлова, известная не только своим вокальным прошлым в группе "Блестящие", но и активной жизнью в социальных сетях, не упускает возможности пообщаться с подписчиками. Она делится моментами из жизни, фотографиями и своими мыслями, часто с юмором и самоиронией.

Ольга Орлова
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Плющев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ольга Орлова

Недавно один из подписчиков поинтересовался, завидует ли Ольга Анастасии Волочковой. Певица, не растерявшись, опубликовала фотографию своей собаки и с иронией ответила, упомянув знаменитый шпагат балерины.

"Вы там мыла наелись, что ли? Хотя, такому шпагату грех не позавидовать", — с усмешкой написала она.

Кроме того, Ольга не стесняется обсуждать с поклонниками и личные темы. Недавно она поделилась своим мнением о частоте интимной жизни в браке, подчеркнув, что главное — гармония и удовлетворённость обоих партнеров, а не следование каким-либо стандартам.

Уточнения

О́льга Ю́рьевна Орло́ва (при рождении — Но́сова; род. 13 ноября 1977, Москва) — российская певица, актриса театра и кино, автор песен и телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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