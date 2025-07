Доля воровская: Джастина Бибера познакомили с русским шансоном

Джастину Биберу посоветовали послушать русскую блатную песню

Канадского поп-R&B-певца Джастина Бибера посвятили в суровую воровскую культуру России.

Фото: ВК-аккаунт Джастина Бибера by неизвестен is licensed under public doman Певец Джастин Бибер

В Сети завирусилось видео, на котором Джастин Бибер в закрытом бассейне постигает премудрости русского шансона и заложенного в него глубокого смысла.

На кадрах некие сильно татуированные мужчины рекомендуют Джастину послушать песню "Доля воровская". Собеседник певца отчётливо произносит название композиции с лёгким американским акцентом.

Мимо видео не прошла звезда "Дома-2" Алёна Водонаева.

"Сейчас и про "вилкой в глаз" расскажут", — написала Алёна под кадрами.

Ранее сообщалось, что сын шансонье Михаила Круга Александр Круг сделал предложение руки и сердца своей невесте.

