Доля воровская: Джастина Бибера познакомили с русским шансоном

Канадского поп-R&B-певца Джастина Бибера посвятили в суровую воровскую культуру России.
В Сети завирусилось видео, на котором Джастин Бибер в закрытом бассейне постигает премудрости русского шансона и заложенного в него глубокого смысла.
На кадрах некие сильно татуированные мужчины рекомендуют Джастину послушать песню "Доля воровская". Собеседник певца отчётливо произносит название композиции с лёгким американским акцентом.
Мимо видео не прошла звезда "Дома-2" Алёна Водонаева.
"Сейчас и про "вилкой в глаз" расскажут", — написала Алёна под кадрами.
Ранее сообщалось, что сын шансонье Михаила Круга Александр Круг сделал предложение руки и сердца своей невесте.
«Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» (англ. Justin Bieber: Never Say Never) — трёхмерный документальный фильм, посвящённый жизни и творчеству певца Джастина Бибера.
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