Секрет Бритни Спирс: почему она решила усыновить ребёнка?

Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания после неожиданного заявления. В Instagram* певица сообщила об усыновлении ребёнка.
Она обратилась к поклонникам и призналась, что стала опекуном "прекрасной девочки".
"Хочу, чтобы вы знали: я удочерила прекрасную девочку! Её зовут Леннон Лондон Спирс", — написала звезда.
Фотографии ребёнка Спирс не опубликовала. Параллельно артистка внезапно анонсировала планы переезда в Италию.
Заявление прозвучало на фоне многолетней борьбы певицы за право воспитывать детей. Напомним, после развода с Кевином Федерлайном (2004-2007) Спирс родила двух сыновей: Шона и Джейдена.
Из-за проблем со здоровьем в 2008 году суд ограничил её родительские права. Дети остались с отцом, а сама Бритни 13 лет находилась под опекой отца, Джеймса Спирса, которую отменили лишь в ноябре 2021 года.
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Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».
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