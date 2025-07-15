Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы платят слишком много: пора навести порядок
Успейте попробовать Скороешки: пикантная закуска из кабачков за 2-3 часа маринования
Подключаемые гибриды: экологичная иллюзия или компромиссное решение
Ночные ящерицы пережили удар астероида Чиксулуб в зоне удара
Экзопланета пряталась прямо под носом: астрономы нашли планету, которую нельзя увидеть
Эта декоративная садовая культура может повредить дом
Джастину Биберу посоветовали послушать русскую блатную песню
Виды теплиц для дачи: особенности конструкций, материалов и монтажа
Красное вино и больше прогулок: 103-летняя британка рассказала, что ей помогает жить долго

Секрет Бритни Спирс: почему она решила усыновить ребёнка?

Бритни Спирс заявила об усыновлении дочери Леннон и планах переезда в Италию
1:14
Шоу-бизнес » Зарубежный

Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания после неожиданного заявления. В Instagram* певица сообщила об усыновлении ребёнка.

Бритни Спирс
Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бритни Спирс

Она обратилась к поклонникам и призналась, что стала опекуном "прекрасной девочки".

"Хочу, чтобы вы знали: я удочерила прекрасную девочку! Её зовут Леннон Лондон Спирс", — написала звезда.

Фотографии ребёнка Спирс не опубликовала. Параллельно артистка внезапно анонсировала планы переезда в Италию.

Заявление прозвучало на фоне многолетней борьбы певицы за право воспитывать детей. Напомним, после развода с Кевином Федерлайном (2004-2007) Спирс родила двух сыновей: Шона и Джейдена.

Из-за проблем со здоровьем в 2008 году суд ограничил её родительские права. Дети остались с отцом, а сама Бритни 13 лет находилась под опекой отца, Джеймса Спирса, которую отменили лишь в ноябре 2021 года.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
Еда и рецепты
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Исследование показало, что Венера остаётся геологически активной
Наука и техника
Исследование показало, что Венера остаётся геологически активной Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Японский серау: особенности внешности и биологии редкого млекопитающего
Скорость движения 90 км/ч показала минимальный расход
Журналистка Мадонна Мур рассказала о срыве интервью с Марго Овсянниковой
Печенье с шоколадной крошкой: инновационный подход к классическому лакомству
Правила поведения в ирландских пабах: что учесть, чтобы не попасть в неловкую ситуацию
Археологические открытия в Волжском: доказательства нелегкой жизни знати
Как предотвратить падение гладиолусов
Прокачайте грудь без гантелей: откройте секреты эффективных тренировок
Диетологи советуют сочетать лимон, имбирь и зелень для комплексного очищения
Нерест хариуса: стартует уникальная кампания Енисейского филиала Главрыбвода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.