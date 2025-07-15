Секрет Бритни Спирс: почему она решила усыновить ребёнка?

Бритни Спирс заявила об усыновлении дочери Леннон и планах переезда в Италию

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Бритни Спирс вновь оказалась в центре внимания после неожиданного заявления. В Instagram* певица сообщила об усыновлении ребёнка.

Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бритни Спирс

Она обратилась к поклонникам и призналась, что стала опекуном "прекрасной девочки".

"Хочу, чтобы вы знали: я удочерила прекрасную девочку! Её зовут Леннон Лондон Спирс", — написала звезда.

Фотографии ребёнка Спирс не опубликовала. Параллельно артистка внезапно анонсировала планы переезда в Италию.

Заявление прозвучало на фоне многолетней борьбы певицы за право воспитывать детей. Напомним, после развода с Кевином Федерлайном (2004-2007) Спирс родила двух сыновей: Шона и Джейдена.

Из-за проблем со здоровьем в 2008 году суд ограничил её родительские права. Дети остались с отцом, а сама Бритни 13 лет находилась под опекой отца, Джеймса Спирса, которую отменили лишь в ноябре 2021 года.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Уточнения

Бри́тни Джин Спирс (англ. Britney Jean Spears; род. 2 декабря 1981 года, Мак-Ком, Миссисипи, США) — американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись».





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.