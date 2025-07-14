Крик души Леры Кудрявцевой: Марии Погребняк дала совет телеведущей

Мария Погребняк высказалась о жалобах Кудрявцевой на алкоголизм мужа

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Блогер Мария Погребняк прокомментировала крик души Леры Кудрявцевой, которая устала от мужа, злоупотребляющего алкоголем.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым

Мария Погребняк посочувствовала Лере Кудрявцевой, супруг которой, хоккеист Игорь Макаров, страдает алкогольной зависимостью.

Мария уверена, что Кудрявцева озвучила проблему, с которой сталкивались тысячи женщин в нашей стране.

"Манипулировать вашим страхом и любовью, чтобы вы продолжали тонуть вместе с ним — это низко. Это невыносимо жестоко", — написала Погребняк в социальных сетях.

Блогер призналась, что не знает решения проблемы, однако она уверена, что Кудрявцева не заслуживает того, чтобы мучиться до конца своих дней.

Она напомнила, что важно заботиться о своём психическом и физическом здоровье.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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