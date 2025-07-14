Крик души Леры Кудрявцевой: Марии Погребняк дала совет телеведущей

Блогер Мария Погребняк прокомментировала крик души Леры Кудрявцевой, которая устала от мужа, злоупотребляющего алкоголем.
Мария Погребняк посочувствовала Лере Кудрявцевой, супруг которой, хоккеист Игорь Макаров, страдает алкогольной зависимостью.
Мария уверена, что Кудрявцева озвучила проблему, с которой сталкивались тысячи женщин в нашей стране.
"Манипулировать вашим страхом и любовью, чтобы вы продолжали тонуть вместе с ним — это низко. Это невыносимо жестоко", — написала Погребняк в социальных сетях.
Блогер призналась, что не знает решения проблемы, однако она уверена, что Кудрявцева не заслуживает того, чтобы мучиться до конца своих дней.
Она напомнила, что важно заботиться о своём психическом и физическом здоровье.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
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