Филипп, наведите порядок: команда Марго Овсянниковой сорвала публикацию интервью после угроз журналистке

Скандал разгорелся вокруг несостоявшегося интервью певицы Марго Овсянниковой. Журналистка Мадонна Мур заявила в своём Telegram-канале, что артистка отказалась от публикации уже записанного откровенного разговора.
По словам Муры, Овсянникова сначала охотно делилась деталями карьеры и личной жизни, но позже в личных сообщениях раскаялась: "Много наговорила лишнего". Команда певицы потребовала внести около 30 правок в материал.
Журналистка обвинила окружение артистки в хамстве и угрозах: "Будто мы говорили не с командой, а с решальщиками". В своём посте Мур напрямую обратилась к Филиппу Киркорову: "Если вы реальный продюсер — наведите там порядок".
Мур отказалась выполнять правки и объявила об отмене публикации. Она отметила, что Овсянникова сама раскрыла ранее неизвестные подробности, о которых затем пожалела.
Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.
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