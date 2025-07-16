Селена Гомес и Бенни Бланко откладывают свадьбу: узнайте, что стало причиной этого решения

Бенни Бланко откладывает свадьбу с Селенной Гомес из-за рабочего графика

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники Селены Гомес и Бенни Бланко, затаившие дыхание в ожидании свадебных колоколов, могут пока расслабиться. Продюсер, известный своими хитами, признался, что торжество откладывается. В откровенном разговоре в подкасте Therapuss With Jake Shane Бланко объяснил, что плотный рабочий график не оставляет времени на планирование свадьбы.

Фото: flickr.com by Lisa Bjorheim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Селена Гомес

По словам Бенни, после помолвки их жизнь превратилась в калейдоскоп из съёмок клипов, праздников, промо-кампаний и съёмок Селены в сериале "Убийства в одном здании". Несмотря на загруженность, пара не расстраивается и планирует этим летом выделить время для обсуждения деталей будущего торжества.

Бенни также поделился, что устал от бешеного ритма и ценит возможность просто отдохнуть с Селеной. Он подчеркнул, что в их отношениях важны моменты, когда они могут просто быть вместе, наслаждаясь простыми радостями жизни.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.



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