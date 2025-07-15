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Певец Юрий Лоза шокирован: его внесли в список фриков

Объявленный фриком Юрий Лоза высказал своё возмущение
1:23
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза отреагировал на то, что телеканал НТВ его признал фриком.

Певец Юрий Лоза
Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы by неизвестен is licensed under public doman
Певец Юрий Лоза

Юрий Лоза обратил внимание, что на ТВ его имя поставили в один ряд с эпатажными деятелями шоу-бизнеса, то есть фриками.

Автор и исполнитель хита "Плот" обратил внимание на то, что для эфиров героев на НТВ подбирают особым образом. Он отметил, что ему подобный пиар не по душе.

"Если они предпринимают какие-то действия для попадания в скандал, то я просто отвечаю на вопросы и излагаю свою точку зрения", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Певец считает, что фриком на телевидении стремятся объявить любого человека, который обладает своей точкой зрения. Он обвинил авторов НТВ в недалёкости.

"Особенно смешно выглядят их штатные комментаторы, которые ничего из себя не представляют и не сделали в своей жизни ничего, достойного упоминания, но позволяющие себе оценивать тех, кто уже чего-то добился. Ну, да Бог им судья", — констатировал артист.

Юрия Лозу часто приглашают на телевизионные шоу, где его просят аргументировать позицию по поводу формы планеты Земля. Певец утверждает, что Земля плоская, подвергая сомнению все научные доказательства.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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