Любовь Успенская раскрыла правду о своих отношениях с Шуфутинским: что на самом деле произошло?

Любовь Успенская в интервью Надежде Стрелец дала чёткий ответ на предположение о романе с Михаилом Шуфутинским.
Ведущая намекнула, что Шуфутинский был "чуть-чуть" влюблён в певицу.
"Чуть-чуть не считается", — парировала Успенская.
Она подчеркнула, что между ними существовали только профессиональные отношения.
Певица описала их совместную работу как очень хорошую и доверительную. "Я ему поверила. Его слова для меня были закон", — призналась Успенская. Она шла у Шуфутинского "на поводу", и успех их общего альбома подтвердил правильность такого подхода.
В беседе также всплыла тема личной жизни артистки. Успенская, четырежды бывшая замужем (последний раз — за Александром Плаксиным, отцом её дочери Татьяны), высказала нестандартный взгляд на брак.
В марте 2023 года она посоветовала дочери не выходить замуж. По мнению певицы, "лучше родить ребёнка от донора", а затем "влюбляться сколько хочешь". Успенская мотивировала это печальным опытом подруг, чьи мужья пытались "отнять детей".
Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер.
Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.
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