Любовь Успенская раскрыла правду о своих отношениях с Шуфутинским: что на самом деле произошло?

Чуть-чуть не считается: Любовь Успенская опровергла роман с Шуфутинским

Любовь Успенская в интервью Надежде Стрелец дала чёткий ответ на предположение о романе с Михаилом Шуфутинским.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Оператор канала Дениса Клявера Михаил Шуфутинский

Ведущая намекнула, что Шуфутинский был "чуть-чуть" влюблён в певицу.

"Чуть-чуть не считается", — парировала Успенская.

Она подчеркнула, что между ними существовали только профессиональные отношения.

Певица описала их совместную работу как очень хорошую и доверительную. "Я ему поверила. Его слова для меня были закон", — призналась Успенская. Она шла у Шуфутинского "на поводу", и успех их общего альбома подтвердил правильность такого подхода.

В беседе также всплыла тема личной жизни артистки. Успенская, четырежды бывшая замужем (последний раз — за Александром Плаксиным, отцом её дочери Татьяны), высказала нестандартный взгляд на брак.

В марте 2023 года она посоветовала дочери не выходить замуж. По мнению певицы, "лучше родить ребёнка от донора", а затем "влюбляться сколько хочешь". Успенская мотивировала это печальным опытом подруг, чьи мужья пытались "отнять детей".

Уточнения

Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер.



Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.



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