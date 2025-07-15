Лера Кудрявцева польщена присланным ей букетом: кто начал ухаживать за телеведущей

После жалоб на мужа Кудрявцева получила шикарный букет: ухаживаешь за мной?

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева получила поддержку после того, как излила подписчикам душу о проблемах супруга, хоккеиста Игоря Макарова, с алкоголем.

Фото: ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева на днях пожаловалась на то, что её семейная жизнь превратилась в кошмар из-за пристрастия мужа к алкоголю.

Звезда ТВ призналась, что устала делать вид, что у неё всё хорошо. Она опасается за жизнь супруга, который, по её словам, неумеренно потребляет спиртные напитки.

Позже Кудрявцева пожалела о том, что проявила слабость и вынесла свою проблему на публику. Телеведущую активно поддерживали в Сети, давая ей разные житейские советы.

Позже Лера похвасталась шикарным букетом белых цветов. Побаловать знаменитость решила ведущая Лаура Джугелия.

Звезда ТВ ответила коллеге словами благодарности.

"Открываю дверь, курьер от тебя привёз такую красоту. Мать, ты что ухаживаешь за мной? Спасибо, любимая", — написала Лера в ответ на подарок.

Поклонники Кудрявцевой на фоне её проблем с мужем стали мечтать о воссоединении звезды с певцом Сергеем Лазаревым.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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