Виталий Милонов против бездетных персонажей в кино: как образы влияют на рождаемость страны

Общественный активист Виталий Милонов выступил с новой инициативой, которая, по его мнению, повысит рождаемость в стране.
Виталий Милонов уверен, что образы бездетных женщин в кинематографе отрицательно действуют на молодое поколение. Такие персонаже в кино, по мнению активиста, делают молодёжь инфантильными и заставляют откладывать на потом создание семьи.
"Мы часто видим какую-нибудь ведьму, которой под сорок, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффектная и деловая", — выразил своё мнение многодетный отец.
Милонов сравнил подобный образ с эффектом курильщика. Он уверен, что такое в фильмах показывать запрещено.
Публика в Сети усомнилась в действенности подобных мер. Интернет-пользователи обратили внимание на то, что женщины с детьми нуждаются в социальной поддержке.
Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы VII и VIII созывов, член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года от партии «Единая Россия».
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