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Скандал на Славянском базаре: почему Сергей Соседов не смог досмотреть выступление Бузовой?

Это муть какая-то: Сергей Соседов ушёл со Славянского базара во время выступления Бузовой
1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ольга Бузова, ставшая одним из главных лиц 34-го "Славянского базара в Витебске", столкнулась с резкой критикой Сергея Соседова. Музыкальный критик открыто выразил своё неприятие её работы на фестивале.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Соседов

Во время выступления Бузовой на церемонии закрытия Соседов сохранял безучастное выражение лица, почти не смотрел на сцену.

"Я головой ударился сильно: мне неинтересно это всё… Я уйду сейчас. Это муть какая-то просто", — заявил он журналистам URA.RU.

Он противопоставил её номер выступлениям молодых конкурсантов.

Резкой критике Соседов подверг и работу Бузовой ведущей, назвав её манеру "бытовым разговором с публикой" и заявив, что это "может понравиться только извращенцам". Своё обещание он выполнил, покинув зал сразу после её номера.

Контрастом стали бурные овации зала в адрес Бузовой. Зрители долго не отпускали её со сцены, что даже вызвало у артистки лёгкую растерянность. Соседов объяснил такую реакцию особым характером витебской публики, назвав её "самой благодарной в мире".

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. 

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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