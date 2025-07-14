Скандал на Славянском базаре: почему Сергей Соседов не смог досмотреть выступление Бузовой?

Ольга Бузова, ставшая одним из главных лиц 34-го "Славянского базара в Витебске", столкнулась с резкой критикой Сергея Соседова. Музыкальный критик открыто выразил своё неприятие её работы на фестивале.
Во время выступления Бузовой на церемонии закрытия Соседов сохранял безучастное выражение лица, почти не смотрел на сцену.
"Я головой ударился сильно: мне неинтересно это всё… Я уйду сейчас. Это муть какая-то просто", — заявил он журналистам URA.RU.
Он противопоставил её номер выступлениям молодых конкурсантов.
Резкой критике Соседов подверг и работу Бузовой ведущей, назвав её манеру "бытовым разговором с публикой" и заявив, что это "может понравиться только извращенцам". Своё обещание он выполнил, покинув зал сразу после её номера.
Контрастом стали бурные овации зала в адрес Бузовой. Зрители долго не отпускали её со сцены, что даже вызвало у артистки лёгкую растерянность. Соседов объяснил такую реакцию особым характером витебской публики, назвав её "самой благодарной в мире".
Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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