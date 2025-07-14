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Воспоминания о Борисе Клюеве: Екатерина Волкова трогательно обратилась к ушедшему другу

Екатерина Волкова почтила память звезды сериала Воронины Бориса Клюева
0:52
Шоу-бизнес

Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" Екатерина Волкова посвятила пост в соцсетях покойному артисту.

Актриса Екатерина Волкова и актёр Борис Клюев
Фото: Инстаграм Екатерины Волковой by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Екатерина Волкова и актёр Борис Клюев

Екатерина Волкова опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с Борисом Клюевым.

Актриса отметила, что Клюев оставил в мире много хорошего, что продолжает жить даже после его кончины.

"Пусть там, где вы теперь, будет также уютно и светло, как в тех моментах, что вы создавали для нас", — обратилась к актёру Екатерина.

Она поблагодарила Клюева за мудрость, искреннюю поддержку, которая её по-настоящему согревает в жизни.

Бориса Клюева не стало 5 лет назад. Он скончался на 77 году жизни от онкологического заболевания дыхательной системы. 13 июля актёру исполнился бы 81 год.

Уточнения

Бори́с Влади́мирович Клю́ев (13 июля 1944, Москва, СССР — 1 сентября 2020, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный педагог, профессор; народный артист Российской Федерации (2002). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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