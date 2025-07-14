Воспоминания о Борисе Клюеве: Екатерина Волкова трогательно обратилась к ушедшему другу

Коллега Бориса Клюева по сериалу "Воронины" Екатерина Волкова посвятила пост в соцсетях покойному артисту.
Екатерина Волкова опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с Борисом Клюевым.
Актриса отметила, что Клюев оставил в мире много хорошего, что продолжает жить даже после его кончины.
"Пусть там, где вы теперь, будет также уютно и светло, как в тех моментах, что вы создавали для нас", — обратилась к актёру Екатерина.
Она поблагодарила Клюева за мудрость, искреннюю поддержку, которая её по-настоящему согревает в жизни.
Бориса Клюева не стало 5 лет назад. Он скончался на 77 году жизни от онкологического заболевания дыхательной системы. 13 июля актёру исполнился бы 81 год.
Бори́с Влади́мирович Клю́ев (13 июля 1944, Москва, СССР — 1 сентября 2020, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный педагог, профессор; народный артист Российской Федерации (2002).
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