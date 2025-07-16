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Секреты звёздного флирта: что значит медленный танец Ольги Бузовой с женатым Алексеем Воробьёвым?

Звёздные интриги: медленный танец Бузовой и Воробьёва шокировал зрителей
1:07
Шоу-бизнес

За кулисами недавнего мероприятия разгорелись нешуточные страсти, по крайней мере, так показалось наблюдателям. В центре внимания оказались теледива Ольга Бузова и певец Алексей Воробьёв, станцевавшие медленный танец, что не осталось незамеченным бдительными пользователями Telegram-канала "Звёздная пыль".

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ольга Бузова

Многие усмотрели в поведении Бузовой кокетство по отношению к Воробьеву, который, к слову, совсем недавно связал себя узами брака с оперной дивой Аидой Гарифуллиной. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что Алексей сам не прочь пообщаться с Ольгой. Большинство, однако, сошлись во мнении, что это был скорее невинный флирт, нежели серьёзный намёк на романтические отношения.

Напомним, что Ольга Бузова не скрывает своего желания обрести личное счастье и создать семью. Она неоднократно заявляла о мечте стать матерью и даже планирует родить ребёнка в ближайшем будущем. Что касается Алексея Воробьёва, он пока не высказывается о своих будущих детях.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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