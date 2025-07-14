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Красиво жить не запретишь! Пугачёва восхитилась отдыхом Орбакайте в Японии, сама отдыхая в Юрмале с охраной

Кристина Орбакайте показала мир дочери: что Пугачёва думает об этом?
1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва публично поддержала дочь, Кристину Орбакайте, комментируя её отдых в Японии.

Алла Пугачева
Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Пугачева

Звезда оставила тёплый отзыв в Instagram* под постом из Токио.

"Красиво жить не запретишь! Молодцы. Открываете мир для Клавочки. Люблю", — написала Пугачёва.

Она выразила одобрение тому, что Орбакайте и её муж, бизнесмен Михаил Земцов, показывают мир своей 13-летней дочери.

Кристина неоднократно подчёркивала любовь к активному семейному досугу. По её словам, они редко проводят выходные дома, предпочитая прогулки, а школьные каникулы посвящают путешествиям.

Тем временем, сама Алла Борисовна отдыхает в Юрмале. Она находится там с мужем, шоуменом Максимом Галкиным**, и их 11-летними детьми-двойняшками. Отмечается, что семья усиленно охраняется. На прогулки по городу и пляж их сопровождают двое охранников.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

** физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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