Огромный стресс: Стриженова рассказала, как двойняшки изменили жизнь её семьи

Екатерина Стриженова собрала вместе всю свою большую семью

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова показала, как они всей семьёй отпраздновали день рождения внуков Георгия и Александра.

Фото: Инстаграм Екатерины Стриженовой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Екатерина Стриженова с семьёй

Екатерина Стриженова опубликовала в социальных сетях кадры с семейной фотосессии. Звезда ТВ собрала вместе свою большую дружную семью.

"Нам 2 года! Александру и Георгию, Георгию и Александру!!! Если вы ни разу не укладывали двойню, вы не знаете жизни. Это очень тяжёлый родительский труд. Нужно иметь железные нервы, гигантское терпение и море любви!" — написала под кадрами Екатерина.

Она восхитилась своей дочкой Анастасией Стриженовой от режиссёра Александра Стриженова. Она назвала рождение дочкой троих детей настоящим женским подвигом.

Звезда ТВ отметила, что бессонные ночи были для её семьи не самым серьёзным испытанием. Особенно стало трудно, когда малыши стали активными и норовили уползти в разные стороны, удрячая взрослых своими "хотелками".

"Честно скажу — я находилась в постоянном стрессе. А ещё ведь нужны силы, чтобы хорошо работать!" — объяснила Екатерина.

Она призналась, что восхищается родительским талантом дочери и зятя.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, тележурналист, телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».



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