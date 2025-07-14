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Анна Заворотнюк раскрыла правду о смайликах на фото сына: раньше осуждала, теперь понимаю

Анна Заворотнюк объяснила, почему скрывает лицо сына смайликами в соцсетях
1:21
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, откровенно рассказала подписчикам в Instagram*, зачем закрывает смайликами лицо своего первенца на публикуемых снимках.

Анна Заворотнюк
Фото: instagram by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Заворотнюк

Модель и блогер призналась, что раньше не понимала таких действий других матерей.

"Мой солнечный мальчик, мой сахарок. Ты пришёл так вовремя", — написала Анна, обращаясь к сыну. Она подчеркнула, что прежде считала: если переживаешь, лучше вообще не публиковать фото детей.

Теперь Заворотнюк-младшая сама использует смайлики. Она пояснила, что дело не в сглазе, в который не верит. Причина — в неоднозначности интернета.

"Здесь можно столкнуться с грубостью, неприятными комментариями, даже в адрес детей", — объяснила Анна.

При этом она не может не делиться счастьем материнства: "Мне хочется показать миру моего маленького человека". Новоиспеченная мама не исключила, что со временем её мнение может измениться.

Напомним, Анна Заворотнюк родила сына Марселя 2 апреля 2025 года. Отцом ребёнка является предприниматель Тимур Исмаилов. Пара познакомилась в Нью-Йорке 8 лет назад, а в 2021 году он сделал ей предложение.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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