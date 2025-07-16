Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделал неожиданное заявление, касающееся использования песен коллектива другими исполнителями. Поводом послужил недавний кавер Amirchik'а на знаменитый хит "Розовый вечер", выпущенный без предварительного согласования с правообладателями.
Несмотря на это, Разин выразил свою поддержку подобным инициативам и отметил, что и Юрий Шатунов был бы только за. Продюсер заявил, что важна душа исполнителя, а не только вокальные данные, и таким образом дал понять, что готов поддерживать исполнение песен "Ласкового мая" другими артистами, видя в этом способ увековечить творчество группы.
"Многие спрашивают у меня: "Это плагиат?" Конечно, стопроцентный плагиат. Я очень приветствую. Мы с Юрой всегда мечтали, чтобы эта музыка была вечной. Не важно, есть у вас голос, нет, — главное, чтобы душа была. А этот Амирчик с душой", — приводит слова Разина kp.ru.
Андре́й Алекса́ндрович Ра́зин (род. 15 сентября 1963, Ставрополь) — российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, генеральный директор студии «Ласковый май», также является заместителем директора Ростовского филиала правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!