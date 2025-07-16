Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Камеры растут как грибы: в пяти регионах их стало вдвое больше
О результатах проверки крымской пшеницы: 63% зерна высокого качества
Почему после 50 лет нужно использовать увлажняющий и протеиновый шампунь
Японские тайны: как получить бесплатный внутренний билет на рейс — советы и рекомендации
Здоровье головного мозга и питание: рекомендации врача
Садоводы подкармливают картофель золой и сульфатом калия в июле
Садоводы высаживают люпин рядом с малиной для повышения урожайности
Учёные предсказали фиолетовый цвет океанов из-за эволюции Солнца
Летний зной: 8 лайфхаков от фельдшера скорой помощи, которые помогут пережить жару

Продюсер Ласкового мая ошеломил заявлением о плагиате: Шатунов бы это оценил

Как песня Розовый вечер становится бессмертной благодаря новым исполнителям
1:05
Шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделал неожиданное заявление, касающееся использования песен коллектива другими исполнителями. Поводом послужил недавний кавер Amirchik'а на знаменитый хит "Розовый вечер", выпущенный без предварительного согласования с правообладателями.

Юрий Шатунов
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Юрий Шатунов

Несмотря на это, Разин выразил свою поддержку подобным инициативам и отметил, что и Юрий Шатунов был бы только за. Продюсер заявил, что важна душа исполнителя, а не только вокальные данные, и таким образом дал понять, что готов поддерживать исполнение песен "Ласкового мая" другими артистами, видя в этом способ увековечить творчество группы.

"Многие спрашивают у меня: "Это плагиат?" Конечно, стопроцентный плагиат. Я очень приветствую. Мы с Юрой всегда мечтали, чтобы эта музыка была вечной. Не важно, есть у вас голос, нет, — главное, чтобы душа была. А этот Амирчик с душой", — приводит слова Разина kp.ru.

Уточнения

Андре́й Алекса́ндрович Ра́зин (род. 15 сентября 1963, Ставрополь) — российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, генеральный директор студии «Ласковый май», также является заместителем директора Ростовского филиала правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Домашние животные
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые Аудио 
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка
Наука и техника
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Последние материалы
О результатах проверки крымской пшеницы: 63% зерна высокого качества
Почему после 50 лет нужно использовать увлажняющий и протеиновый шампунь
Японские тайны: как получить бесплатный внутренний билет на рейс — советы и рекомендации
Здоровье головного мозга и питание: рекомендации врача
Садоводы подкармливают картофель золой и сульфатом калия в июле
Садоводы высаживают люпин рядом с малиной для повышения урожайности
Учёные предсказали фиолетовый цвет океанов из-за эволюции Солнца
Летний зной: 8 лайфхаков от фельдшера скорой помощи, которые помогут пережить жару
Как приготовить тушеную капусту
Крупнейший метеорит с Марса выставлен на продажу за 4 миллиона долларов в Нью-Йорке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.