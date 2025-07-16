Продюсер Ласкового мая ошеломил заявлением о плагиате: Шатунов бы это оценил

Как песня Розовый вечер становится бессмертной благодаря новым исполнителям

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сделал неожиданное заявление, касающееся использования песен коллектива другими исполнителями. Поводом послужил недавний кавер Amirchik'а на знаменитый хит "Розовый вечер", выпущенный без предварительного согласования с правообладателями.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Юрий Шатунов

Несмотря на это, Разин выразил свою поддержку подобным инициативам и отметил, что и Юрий Шатунов был бы только за. Продюсер заявил, что важна душа исполнителя, а не только вокальные данные, и таким образом дал понять, что готов поддерживать исполнение песен "Ласкового мая" другими артистами, видя в этом способ увековечить творчество группы.

"Многие спрашивают у меня: "Это плагиат?" Конечно, стопроцентный плагиат. Я очень приветствую. Мы с Юрой всегда мечтали, чтобы эта музыка была вечной. Не важно, есть у вас голос, нет, — главное, чтобы душа была. А этот Амирчик с душой", — приводит слова Разина kp.ru.

Уточнения

Андре́й Алекса́ндрович Ра́зин (род. 15 сентября 1963, Ставрополь) — российский политик, менеджер, певец и музыкальный продюсер, генеральный директор студии «Ласковый май», также является заместителем директора Ростовского филиала правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации.



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