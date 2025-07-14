Пьяный фанат, автографы и драка: как Витя АК-47 попал в опасную ситуацию в Санкт-Петербурге

Пьяные фанаты напали на Витю АК-47 в Петербурге: требовали фото, хватали за руки

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В Санкт-Петербурге произошел тревожный инцидент с участием известного рэпера Вити АК-47 (Виктор Гостюхин). Артист стал жертвой нападения группы неизвестных.

Фото: Telegram by Telefram-канал Вити АК-47, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Витя АК-47

Как показало видео, опубликованное Telegram-каналом Mash, инцидент случился на улице во время прогулки музыканта. Несколько мужчин агрессивно накинулись на Гостюхина.

Они начали хватать его за руки и другие части тела. При этом настойчиво требовали сделать совместное фото и автограф. Оператор съёмки пояснил, что его друг находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Несмотря на давление, Виктор Гостюхин первоначально отказался фотографироваться с назойливыми поклонниками. Однако позже пошёл на контакт, пожав одному из них руку.

Агрессивно настроенный фанат прокомментировал свои действия. Он заявил рэперу, что вырос на его творчестве. Ситуация вызвала широкий резонанс среди поклонников артиста.

Уточнения

«АК-47» — российская рэп-группа из города Берёзовский Свердловской области, основанная в 2004 году. Названа в честь автомата Калашникова.



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