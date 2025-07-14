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Плата за успех: Любовь Успенская охарактеризовала себя как плохая жена

Любовь Успенская призналась, что она плохая жена, но потрясающая мать
1:06
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская подвела итоги своей жизни м пришла к противоречивым выводам.

Певица Любовь Успенская
Фото: ВК-аккаунт Любови Успенской by неизвестен is licensed under public doman
Певица Любовь Успенская

71-летняя Любовь Успенская пришла к выводу, что ей не удалось стать успешной во всех сферах своей жизни. Она отметила, что ради творческого успеха ей пришлось пожертвовать личной жизнью.

Королева русского шансона отметила, что редкой женщине удаётся идеально реализоваться в семейной жизни и при этом построить значительную карьеру.

Успенская уверена, что личное одиночество стало платой за её успех на сцене.

"Могу сказать, что я потрясающая мать, но как жена я не состоялась", — заявила исполнительница хита "Кабриолет" в беседе с Надеждой Стрелец.

Как мать Успенская действительно проявляет огромное терпение, прощая дочери Татьяне Плаксиной все её выходки. Хейтеры не упустили случая предположить, что Успенская совершила некие ошибки в воспитании дочери, которая периодически расстраивает знаменитую мать громкими публичными скандалами.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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