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Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?

Собчак пожаловалась на известного человека, который пришёл на интервью пьяным
1:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пожаловалась на популярную личность, которая сорвала ей интервью, явившись на беседу в сильном алкогольном опьянении.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Ксения Собчак рассказала, что ставит жёсткие условия героям своего интервью, прописывая в письменном виде все детали встречи.

Журналистка объяснила, что в обмен на откровенность обещает своим гостям прирост аудитории и всплеск интереса. Она призвала героев интервью нести ответственность за сказанное.

Знаменитость не приемлет отмазок, когда гость заявляет, что наговорил лишнего.

"Если ты приходишь трезвый на интервью, как в принципе можно сказать "что-то не то"? Ты дурак что ли? Ты же не к следователю пришел и не в пыточную к людям с паяльниками", — выразила своё мнение Ксения.

Собчак посоветовала ставить личные границы, отказываясь говорить на неприятную тему.

Журналистка вспомнила, что у неё был неприятный опыт общения с некой популярной личностью.

"Кстати, один раз в жизни я тоже не выпустила интервью — именно по причине того, что герой (хорошо вам всем знакомый) пришел "в говно", — поделилась своей историей Собчак.

В Сети уже распространилось мнение, что ходить на интервью Ксении Собчак небезопасно, так как у некоторых людей после беседы с ней начинаются неприятности. Журналистка в корне не согласна с таким мнением.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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