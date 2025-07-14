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Наталья Штурм раскрыла правду о своём браке: что скрывалось за маской идеального мужа

Наталья Штурм рассказала о жестоком браке с Игорем Павловым
1:32
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм в программе "Основано на реальных событиях" (НТВ) описала жестокость экс-супруга Игоря Павлова.

Наталья Штурм
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наталья Штурм

Их знакомство началось с навязчивости: женатый Павлов "взял измором" несвободную Штурм.

"Он ночевал у моего дома — я думала, это преданность. Оказалось, казино было рядом", — призналась певица. 

После свадьбы и рождения сына Арсения маска "идеального мужа" упала. Первый удар Штурм получила за опоздание домой. Начались допросы "маньяка": "Где. Ты. Была?" — фраза, ставшая кошмаром.

Главными пороками Павлова стали алкоголь и игровая зависимость. Он проматывал её гонорары в казино, возвращаясь под утро пьяным. Однажды зимней ночью он поставил Штурм на балкон, направив на неё ружьё. "Сидел пьяный, повторял: "Где ты была?”. Бесполезно что-либо объяснять", — с содроганием вспоминает артистка.

Физическое и психологическое насилие стало системой. "Он выпивал, избивал меня и тратил наши деньги", — резюмировала Штурм. Терпение лопнуло после очередного избиения — певица подала в суд.

Брак официально расторгли в 2024 году. Оглядываясь назад, Штурм понимает: союз был обречён. "Мы были разными социально. Даже визуально — не парой", — заявила она.

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Штурм (род. 28 июня 1966, Москва, СССР) — российская певица, писательница и фотомодель; наиболее известна как исполнительница песни «Школьный роман». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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