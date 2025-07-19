Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?

Бабушкин лук: в Сети раскритиковали образ Лолиты Милявской

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская снялась на фоне долгостроя и получила волну критики в Сети.

Фото: Инстаграм Лолиты Милявской by неизвестен is licensed under public doman Певица Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская рассказала, что долгое время уже ждёт свою квартиру в строении-долгострое. Так звезда пошутила, указывая на скалу с пещерами, в которой поселились ласточки.

В Сети обратили внимание на то, как одета 61-летняя певица. Образ знаменитости показался публике устаревшим.

"Какая странная винтажная одежка, не ожидала. Трикотажная маечка из нулевых, бабушкина юбка из 90-х"; "Бабушкин лук", "Вышла выкинуть мусор", — писали фолловеры под видео с Милявской.

Певица объяснила, что её квартира находится именно там, где справляют нужды ласточки. Она порекомендовала поклонникам гнездоваться у её жилья в помещениях, которые, по её словам, ещё свободны.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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