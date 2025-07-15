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Яна Рудковская прокомментировала: кто составит конкуренцию Надежде Кадышевой?

Рудковская назвала трёх самых популярных у зумеров немолодых российских певцов
1:04
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская рассказала о возвращении Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой на музыкальную сцену, подчеркивая их талант и актуальность в молодёжной культуре.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Татьяна Буланова

Яна Рудковская высказалась о том, что Надежда Кадышева и Татьяна Буланова переживают настоящий ренессанс. Публика очень интересуется творчеством артисток, пик успеха которых приходился на прошлые годы.

"Потому что Таня Буланова легенда!" — написала Яна в своём Telegram -канале.

В почётный список она добавила также Филиппа Киркорова. Мерилом успеха она считает то, что композиции данных исполнителей становятся вирусными в молодёжных соцсетях.

"Потому что настоящий талант всегда пробьется к сердцам слушателей, даже если эти слушатели зумеры. Ну и славно", — поделилась своим мнением продюсер.

Рудковская обратила внимание на то, что Булановой всего 56 лет, поэтому её ждёт много творческих подъёмов. 

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004), обладательница премии «Овация» (1994). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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