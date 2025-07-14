Ушёл великий художник: от чего умер режиссёр Юрий Мороз

Стала известна причина смерти режиссёра Юрия Мороза

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Выяснились подробности причин кончины известного режиссёра Юрия Мороза.

Фото: commons.wikimedia.org by pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свечи

Как сообщает Telegram-канал Mash, режиссёр Юрий Мороз скончался от онкологического заболевания. Он страдал раком поджелудочной железы. Диагноз деятелю кинематографа поставили в 2023 году. Незадолго до кончины Мороз получил паллиативный статус.

Юрий Мороз известен публике по фильмам и сериалам, которые он снял. Широкий зритель может знать такие работы режиссёра, как "Каменская", "Братья Карамазовы", "Угрюм-река", "Апостол, "Лунатики".

Публике также известна дочь режиссёра, актриса Дарья Мороз и его супруга Виктория Исакова.

О смерти режиссёра сообщил актёр Дмитрий Харатьян. Кинодеятель скончался в возрасте 68 лет.

Уточнения

Мороз Юрий: Мороз, Юрий Павлович (1956—2025) — советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер.



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