Ушёл великий художник: от чего умер режиссёр Юрий Мороз

Выяснились подробности причин кончины известного режиссёра Юрия Мороза.
Как сообщает Telegram-канал Mash, режиссёр Юрий Мороз скончался от онкологического заболевания. Он страдал раком поджелудочной железы. Диагноз деятелю кинематографа поставили в 2023 году. Незадолго до кончины Мороз получил паллиативный статус.
Юрий Мороз известен публике по фильмам и сериалам, которые он снял. Широкий зритель может знать такие работы режиссёра, как "Каменская", "Братья Карамазовы", "Угрюм-река", "Апостол, "Лунатики".
Публике также известна дочь режиссёра, актриса Дарья Мороз и его супруга Виктория Исакова.
О смерти режиссёра сообщил актёр Дмитрий Харатьян. Кинодеятель скончался в возрасте 68 лет.
Мороз Юрий: Мороз, Юрий Павлович (1956—2025) — советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер.
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