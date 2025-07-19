Певец Шура и его лимузин: смешная история неудачной грибной охоты

Певец Шура рассказал, что подарил свой лимузин Лолите Милявской

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Медведев, известный как певец Шура, поведал забавную историю о своём лимузине.

Фото: ВК-аккаунт певца Шуры by неизвестен is licensed under public doman Певец Шура

Певец Шура рассказала, как однажды отправился на своём лимузине за грибами. Артист признался, что любит собирать грибы.

Исполнитель хита "Твори добро" объяснил, что нарядился пафосно с дорогие брендовые сапоги, взял с собой лукошко, однако тихая охота за грибами у него не задалась.

Он отметил, что как только местные жители видели его лимузин, они спешно разбегались. Сельские женщины почему-то были уверены, что к ним пожаловала сама Алла Пугачёва на таком автомобиле.

Грибы певец так и не нашёл. Он пришёл к выводу, что лимузин — очень неудобный автомобиль. Машину, по его словам, он подарил в итоге Лолите Милявской. Шура предположил, что певице лимузин тоже не понадобился.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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