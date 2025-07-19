Певец Шура и его лимузин: смешная история неудачной грибной охоты

Александр Медведев, известный как певец Шура, поведал забавную историю о своём лимузине.
Певец Шура рассказала, как однажды отправился на своём лимузине за грибами. Артист признался, что любит собирать грибы.
Исполнитель хита "Твори добро" объяснил, что нарядился пафосно с дорогие брендовые сапоги, взял с собой лукошко, однако тихая охота за грибами у него не задалась.
Он отметил, что как только местные жители видели его лимузин, они спешно разбегались. Сельские женщины почему-то были уверены, что к ним пожаловала сама Алла Пугачёва на таком автомобиле.
Грибы певец так и не нашёл. Он пришёл к выводу, что лимузин — очень неудобный автомобиль. Машину, по его словам, он подарил в итоге Лолите Милявской. Шура предположил, что певице лимузин тоже не понадобился.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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