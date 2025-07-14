Максим Галкин* раскрыл секреты за кулисами, прописанные в его райдере

Шоумен Максим Галкин* показал, как организаторы его концертов соблюдают условия и требования, прописанные в его райдере.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях видео, на котором он красиво наряженный едет на своё выступление вместе с сыном Гарри.
На месте, за кулисами в гримёрке, супруг Аллы Пугачёвой похвастался тем, как о нём позаботились организаторы выступления. Он показал стеклянный камин и стол, обильно заставленный разными вкусностями.
На кадрах можно увидеть тарелки с малиной, клубникой, голубикой, ежевикой, бананами, мясной и овощной нарезкой.
"Это надо всё съесть", — сказал шоумен.
Гарри объяснил отцу, что эту миссию берёт на себя.
"Хорошо", — сказал артист.
Ранее Максим Галкин наглядно показал, как за 6 лет изменилась его дочь Лиза.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
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