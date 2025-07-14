Лера Кудрявцева расплакалась: как общество реагирует на её откровения о муже

Спасай себя: в Сети раздают советы жалующейся на мужа-алкоголика Лере Кудрявцевой

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Посты телеведущей Леры Кудрявцевой, в которых она изливает душу по поводу усталости от борьбы с алкоголизмом мужа, вызвали самый живой отклик аудитории.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым

Лера Кудрявцева позволила себе публичные жалобы на супруга, хоккеиста Игоря Макарова, у которого имеются проблемы с алкогольной зависимостью. Звезда ТВ расплакалась, рассказывая, как трудно ей делать вид, что всё в порядке.

Интернет-пользователи активно стали давать советы знаменитости. Особенную активность проявили женщины, которые стали делиться своим опытом с телеведущей.

"Спасай, не спасай, бесполезно. Пока он сам этого не захочет! Живите для себя, девочки, бросайте алкоголиков!"; "Лучше бы о ребёнке думала в первую очередь, какая это травма для девочки отца в таком состоянии видеть, а это не мужик а слабак"; "И потом будут писать, что она виновата во всём. Как про Анну Седокову"; "Спасай себя"; "Очень жаль, конечно, что они с Сергеем Лазаревым всё-таки когда-то расстались, сейчас бы думаю вышла хорошая семья", — писали фолловеры под новостью о проблемах Кудрявцевой.

Сама Лера Кудрявцева призналась, что уже пожалела о том, что вынесла свою беду на всеобщее обсуждение.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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