Стас Пьеха открыл клинику для наркозависимых и рассказал о своей трудной борьбе с прошлым

Стас Пьеха делится своим опытом победы над зависимостями

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Пьеха поделился мотивацией, побудившей его откровенно рассказать о своей борьбе с наркозависимостью. По словам певца, это было необходимо для того, чтобы развеять сомнения относительно его компетенции в сфере лечения зависимостей после того, как он открыл собственную клинику.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стас Пьеха

Пьеха рассказал, что для запуска проекта он использовал личные сбережения, полученные от сдачи в аренду двух помещений, а также средства, вырученные от продажи квартиры его сестры. Он подчеркнул, что для успеха клиники было крайне важно, чтобы он открыто заявил о своём прошлом.

"Это было важно: с чего вдруг какой-то попсовый, рафинированный чувак открыл наркологию? Почему мы должны доверить сына, мужа, их жизнь и здоровье какому-то певцу? Мне пришлось рассказать свою историю. Я много лет боролся с зависимостью. Я ни разу не пожалел о том, что рассказал", — разоткровенничался Стас в беседе с телеканалом 78.

Певец также рассказал, что в клинике, где он лечился, врачи ни к чему не принуждали пациентов, но помогали им самим осознать, насколько хороша трезвая жизнь. В результате Пьеха не только отказался от наркотиков, но даже перестал употреблять алкоголь.

Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя — Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис; род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения. Участник проекта «Фабрика звёзд».



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