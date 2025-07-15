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Как давление общества привело МакSим к алкогольной зависимости: неожиданное откровение артистки

МакSим поборола алкогольную зависимость: откровенная история о борьбе и выздоровлении
1:14
Шоу-бизнес

В откровенном интервью на YouTube-канале Fametime TV певица МакSим поделилась личной историей о борьбе с алкогольной зависимостью. После периода публичных трудностей в 2023 году, который привёл ее в реабилитационный центр, артистка впервые подробно рассказала о причинах, подтолкнувших её к злоупотреблению спиртным.

МакSим
Фото: commons.wikimedia.org by Maksim Sukhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МакSим

Вопреки распространённому мнению, МакSим призналась, что никогда не испытывала особой любви к алкоголю, однако в начале карьеры она столкнулась с давлением со стороны окружения, где отказ от спиртного воспринимался как признак непрофессионализма.

"Мне говорили, если ты не пьёшь, то ты не артист", — вспоминает певица.

Постоянное присутствие алкоголя на мероприятиях и стремление соответствовать образу яркой звезды постепенно привели к формированию зависимости.

МакSим откровенно рассказала о безуспешных попытках справиться с проблемой. Она прошла через различные реабилитационные центры и даже обращалась за помощью к шаманам. Переломным моментом стало осознание собственного "дна" и принятие необходимости смириться с зависимостью, чтобы начать путь к выздоровлению.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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