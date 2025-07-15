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Скандальные признания Успенской: почему Резник не смог оценить её доброту?

Скандал в мире музыки: как жадность Резника повлияла на Успенскую?
1:45
Шоу-бизнес

В откровенном интервью Надежде Стрелец певица Любовь Успенская прервала многолетнее молчание о своих непростых отношениях с Ильёй Резником. Певица, чьи хиты, такие как "Кабриолет" и "Кривые зеркала", неразрывно связаны с его стихами, заявила, что поэт, по её мнению, обязан ей своим взлётом.

Илья Резник
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илья Резник

Успенская утверждает, что Резник сам настойчиво предлагал ей свои произведения в период, когда его творчество не пользовалось спросом за границей. Она призналась, что изначально не была в восторге от его текстов, но уступила его просьбам.

Взлетевший до небес "Кабриолет" стал поводом для финансовых разногласий. По словам Успенской, Резник потребовал четверть её гонораров, хотя никаких официальных договорённостей между ними не было. Певица считает, что её доброта и помощь в продвижении его карьеры в Америке были встречены неблагодарностью и жадностью.

Успенская вспоминает, как организовывала благотворительные концерты и отдавала вырученные средства Резнику, помогала его семье. Она уверена, что именно алчность и нечестность помешали поэту построить с ней долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Несмотря на обиды, когда лейбл предложил переосмыслить старые хиты, Успенская была готова к возобновлению работы с Резником, однако на этот раз инициативу не поддержал сам поэт. Певица подчеркнула, что до сих пор не может простить ему прошлые обиды.

"Он столько меня позорил. Он очень жадный был до денег. Жадность погубила", — резюмировала Успенская.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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