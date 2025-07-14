Две деструктивные нарциссихи! Бывшая жена Гуфа публично обругала Сябитову и Долину

Экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай негативно высказалась в адрес Сябитовой и Долиной: нарциссихи

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Айза-Лилуна Ай резко осудила поведение Розы Сябитовой. В своём Telegram-канале блогер назвала телеведущую и певицу Ларису Долину "двумя деструктивными женщинами" и "нарциссихами" шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лариса Долина

Поводом стал фрагмент "Шоу Воли". Анохина опубликовала вырезку, где Сябитова язвительно высказалась об Илье Соболеве. Ведущая "Давай поженимся!" заявила, что 42-летний юморист "мяукает" у неё за спиной, намекая на его работу.

"Я просто не могу и не хочу понимать таких людей", — написала Анохина, комментируя поведение Сябитовой.

Это не первая критика в адрес телеведущей. В мае рэпер Гуф (экс-супруг Айзы) назвал Сябитову "странной" после встречи на проекте "Сокровища Императора".

Он признался, что ожидал увидеть её более человечной, а не точно такой же, как на экране. "Мы офигели от её появления", — пояснял музыкант ранее.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — российская телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница, бывшая жена рэпера Гуфа.



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