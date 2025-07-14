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Пенсия 10,5 тыс. за хиты Пугачёвой: поэтесса Татьяна Назарова шокировала признанием

Автор хита Ах, какая женщина! Татьяна Назарова раскрыла правду о своей пенсии
1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поэтесса Татьяна Назарова, подарившая эстраде около 300 хитов, шокировала размером своей пенсии. В шоу "Привет, Андрей!" она призналась: ежемесячная выплата составляет лишь 10 500 рублей.

Деньги
Фото: pixabay.com by Alex-V is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Этот факт особенно парадоксален на фоне её заслуг. Песни Назаровой исполняли Алла Пугачёва, Николай Басков, Ирина Аллегрова. Однако творчество не обеспечило финансовой стабильности.

Ради постройки дома на месте материнской дачи Назаровой пришлось взять кредит в 300 тысяч рублей. Сейчас она живёт вдали от шоу-бизнеса, ухаживая за престарелой матерью.

Значительную часть скромного бюджета забирают подопечные. Назарова содержит приют в миниатюре: семь собак, 14 кошек, кур и пчёл. На их содержание, по её словам, уходит около 20 тысяч рублей ежемесячно, что вдвое превышает пенсию.

Автор легендарного хита "Ах, какая женщина!" оказалась в ситуации, где затраты на животных существенно выше её государственного обеспечения.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Наза́рова (урождённая Мартыненко; р. 5 октября 1960, Сочи) — российская певица и поэт-песенник.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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