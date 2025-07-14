Максим раскрыла тайну комы: встреча с пожилым мужчиной в мистическом месте

Певица Максим рассказала о своём шокирующем опыте в коме

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Максим раскрыла шокирующие детали пережитого во время комы. В беседе с Лаурой Джугелией певица описала мистический опыт, полностью изменивший её представление о реальности потустороннего.

Фото: commons.wikimedia.org by DINARA SATZHAN / ДИНАРА САТЖАН, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ МакSим

Она оказалась в незнакомом месте, напоминающем баню. Там её натирал жёсткой мочалкой пожилой мужчина с простым крестиком. Ему помогал мальчик, поливавший певицу водой из тазика.

"Будто хотели меня отчистить", — пояснила Максим.

Перед ней висели часы, показывавшие 7:20 утра. На вопрос, сколько это продлится, мужчина ответил: "Минут 40". Эти слова успокоили артистку, дав понять, что состояние временное.

Максим интерпретировала это место как чистилище. "Наверное, там очищают перед входом в рай", — предположила она. Певице дали понять, что попасть в рай ей пока рано.

Этот опыт глубоко потряс Максим. Она всегда верила в Бога, но реальность пережитого её ошеломила. "Я удивилась, насколько всё это реально", — призналась звезда, подчеркнув силу своих видений.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.



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