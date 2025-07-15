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Любовь Успенская открывает тайну: почему она никогда не была на Рождественских встречах с Аллой Пугачёвой?

Почему Алла Пугачёва не пригласила Успенскую на Рождественские встречи? Узнайте секреты их отношений
1:21
Шоу-бизнес

В интервью Надежде Стрелец певица Любовь Успенская поделилась своими давними переживаниями, связанными с Аллой Пугачёвой. Успенская призналась, что, несмотря на признание её таланта Примадонной, она так и не получила приглашения на знаменитые "Рождественские встречи".

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Любовь Успенская

Успенская с горечью отметила, что вместо неё на мероприятие была приглашена Наталья Медведева, имевшая в прошлом отношения с её мужем и являвшаяся эмигранткой, как и сама Успенская. Певица вспомнила слова Пугачёвой о нехватке эфирного времени, прозвучавшие как отказ.

"Она меня ценила, но когда нужно было это доказать — она этого не доказывала. Когда были "Рождественские встречи", она не приглашала меня, а приглашала Наталью Медведеву. Тоже эмигрантка, была женой Эдуарда Лимонова. А до этого она была женой моего мужа. Вот её она пригласила. А мне сказала: всё, у нас уже нет эфирного времени", — вспомнила певица.

При этом Успенская подчеркнула, что никогда не гналась за телевизионной славой, а просто занималась любимым делом, выступая там, где это было возможно. Ранее певица избегала вопросов об Алле Пугачёвой, призывая общественность не беспокоиться о судьбе Примадонны.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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