Фарш не повернёшь назад: Кудрявцева прокомментировала собственные слова об алкоголизме мужа – что она сказала?

Что-то я газанула прилично: Лера Кудрявцева пожалела о скандальном признании про мужа

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лера Кудрявцева публично пожалела о своих откровениях касательно мужа.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

В Telegram-канале она прокомментировала свой эмоциональный пост.

"Что-то я вчера газанула прилично. Обычно это не в моей природе. Жалею ли? Скорее да", — отметила она.

Накануне Кудрявцева призналась, что устала "спасать" 37-летнего мужа Игоря Макарова, страдающего от тяжёлой зависимости. Она описала свое отчаяние: руки опускаются, а облегчение наступает лишь когда хоккеист находится в реабилитационном центре.

"Легче только тогда, когда он в рехабе", — писала Лера, опасаясь летального исхода. Ведущая добавила, что винила бы себя в трагедии, считая, что "сделала недостаточно".

Ситуация усугубляется необходимостью скрывать правду от дочери-первоклассницы Маши и сохранять рабочее настроение.

Кудрявцева подчеркнула необратимость ситуации: "Фарш не провернёшь назад". Это уже второй острый кризис в их семье: в январе 2024-го она ушла от Макарова, обвинив его в алкоголизме. Тогда после реабилитации им удалось временно наладить отношения.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».



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