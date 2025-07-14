Фарш не повернёшь назад: Кудрявцева прокомментировала собственные слова об алкоголизме мужа – что она сказала?

Лера Кудрявцева публично пожалела о своих откровениях касательно мужа.
В Telegram-канале она прокомментировала свой эмоциональный пост.
"Что-то я вчера газанула прилично. Обычно это не в моей природе. Жалею ли? Скорее да", — отметила она.
Накануне Кудрявцева призналась, что устала "спасать" 37-летнего мужа Игоря Макарова, страдающего от тяжёлой зависимости. Она описала свое отчаяние: руки опускаются, а облегчение наступает лишь когда хоккеист находится в реабилитационном центре.
"Легче только тогда, когда он в рехабе", — писала Лера, опасаясь летального исхода. Ведущая добавила, что винила бы себя в трагедии, считая, что "сделала недостаточно".
Ситуация усугубляется необходимостью скрывать правду от дочери-первоклассницы Маши и сохранять рабочее настроение.
Кудрявцева подчеркнула необратимость ситуации: "Фарш не провернёшь назад". Это уже второй острый кризис в их семье: в январе 2024-го она ушла от Макарова, обвинив его в алкоголизме. Тогда после реабилитации им удалось временно наладить отношения.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на телеканале «НТВ».
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