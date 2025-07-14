Лолита подкалывает Гузееву: как шутка певицы вызвала бурю эмоций у фанатов

Купила пещеру в долгострое: Лолита Милявская съязвила про недвижимость в Турции

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лолита Милявская опубликовала в Telegram ироничный пост из турецкой Каппадокии.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лолита

На фоне скал с пещерами певица заявила, что купила здесь квартиру в "долгострое".

"Ему 2-3 тысячи лет. Чёрт знает, достроится ли… Видите гнездо, где срут ласточки? Это моя квартира!" — пошутила она, приглашая последовать примеру.

Милявская подчеркнула: это лишь шутка. "Кинула 10 копеек, чтобы вернуться в менее жаркий сезон", — пояснила артистка.

Однако подписчики усмотрели в этом сатиру на скандал с Ларисой Гузеевой. "Лолита Гузееву стебанула сто пудов!" — написал один из фанатов.

Месяцем ранее жертва мошенничества Виктория рассказала СМИ, что купила виллу у застройщика Сергея Домогацкого именно из-за его рекламы с участием Гузеевой. Проект заморожен уже два года, деньги не возвращены, а документы на квартиру так и не оформлены.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.