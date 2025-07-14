Анфиса Чехова заступилась за Юлию Ковальчук: неожиданная поддержка в непростой ситуации

Чехова поддерживает Ковальчук после откровений: что стоит за идеальной семьёй?

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Казалось, союз Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова — островок стабильности в бушующем океане шоу-бизнеса. Их отношения, лишённые скандалов и публичных выяснений отношений, вызывали восхищение, однако недавние откровения Алексея о личной жизни, а также признание Юлии о найденном компрометирующем фото в телефоне мужа, пошатнули этот образ идеальной семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Анфиса Чехова

Вместо ожидаемой волны критики, пара неожиданно получила поддержку от Анфисы Чеховой. Телеведущая увидела в действиях Ковальчук не наивность или жертвенность, а зрелый и осознанный выбор. Чехова считает, что Юлия, стремясь сохранить отношения, предпочла поверить мужу, даже несмотря на сомнительность его объяснений.

Анфиса поделилась и своей историей, вспомнив, как сама столкнулась с подозрительными сообщениями от своего партнёра. Она с иронией рассказала о нелепом оправдании, которое ей тогда предложили, и о том, как любовь заставила её закрыть глаза на очевидную ложь.

"Я увидела признание в любви другой женщине. А он сказал, что написал это специально — мол, хотел увидеть, насколько нелепо звучит имя другой рядом с такими словами, предназначенными мне", — призналась Анфиса в личном блоге.

Впрочем, этот опыт, в отличие от ситуации Ковальчук и Чумакова, не привёл к долгосрочному счастью.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.



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